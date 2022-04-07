* ИГ — запрещённая в России организация

Мосул, Ирак, 7 апреля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Террористы из группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали блокпост иракской армии и правительственного ополчения на севере Ирака. Об этом 7 апреля сообщает Al-Sumariya со ссылкой на заявление командования ополчения.

Spc. Jeffrey Alexander, US Army Армия Ирака

По последним данным, инцидент произошёл в городе Мосул в четверг, 7 апреля. Согласно заявлению, в результате нападения погибли несколько военнослужащих армии Ирака, однако точное количество не называется.

Отмечается, что дислоцированные в Мосуле подразделения армии и ополчения приведены в повышенную боевую готовность. В регион также перебрасываются дополнительные силы и военная техника.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.