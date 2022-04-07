Москва, , 13:35 — REGNUM В России у государства достаточно инструментов для сдерживания роста уровня бедности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявил проректор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Так он прокомментировал высказывание первого заместителя министра труда и социальной защиты Ольги Баталиной о том, что уровень бедности в РФ остается высоким.

Доходы растут (сс) jambulboy

«Уровень бедности уже вырос. Это связано с падением реальных доходов населения. По данным Росстата, индекс годовой инфляции находится на уровне 16,7%, а прошедшая в начале года и в I квартале индексация пенсий и пособий только компенсировала прошлогоднюю инфляцию. Но формально, пока не будет пересчитан прожиточный минимум из-за роста цен, уровень бедности будет оставаться в прежних значениях», — сказал Сафонов.

При этом он подчеркнул, что государство может сдерживать рост бедности.

«Инструментов для этого достаточно: ежеквартальная индексация социальных выплат; сохранение рабочих мест в рамках стратегии поддержки производителей, осуществляющих перестройку под внутренний спрос; применение политики госзаказа на инфраструктурные новации, индексация МРОТ», — уверен экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2022 году доходы населения в подавляющем большинстве случаев будут идти вниз.

Читайте ранее в этом сюжете: Появился прогноз о том, будут ли в РФ расти зарплаты в 2022 году