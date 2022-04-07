Мадрид, 7 апреля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Занимающиеся импортом газа из России испанские компании не хотят разрывать действующие контракты на поставки, опасаясь судебных разбирательств и финансовых потерь, сообщает 7 апреля газета El Mundo.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Испания

«Без соответствующих политических распоряжений компании, работающие с Россией, не желают разрывать контракты, осознавая, к каким последствиям для их деятельности привели бы такие шаги», — пишет издание.

Отмечается, что российские поставщики могут оспорить односторонний разрыв контрактов в Лондонском международном арбитражном суде.

Кроме того, отмечает газета, при отказе от сотрудничества с российскими компаниями испанский газовый сектор был бы вынужден налаживать альтернативные поставки по намного более высоким ценам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что правительство Испании на сегодняшний день не рассматривает вариант с отправкой Украине самолётов, танков и тяжёлого вооружения.

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