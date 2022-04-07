Санкт-Петербург, , 13:51 — REGNUM Сотрудник полиции Санкт-Петербурга пресекли преступную деятельность организованной группы медработников и их посредников, продававших гражданам, отказывающимся от прививки, сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Вакцинация Дарья Драй (с) ИА REGNUM

«В ходе разработки полицейскими были получены сведения о не менее 1500 гражданах, фиктивно вакцинированных», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий в причастности к преступной схеме изобличены семь женщин в возрасте от 29 до 50-лет, в том числе два врача и медсестра городской поликлиники.

Сотрудницы поликлиники находили людей, которые не желали вакцинироваться от короновирусной инфекции, но хотели иметь официально выданный сертификат о вакцинации.

После получения вознаграждение в размере от 5 до 15 тысяч рублей от каждого «клиента», участники группы неправомерно входили в компьютерный в медицинский реестр и незаконно вносили туда подложные сведения о вакцинации заказчиков.

«В результате обысков по местам жительства фигурантов, в кабинетах медицинского учреждения было изъято имущество, которое изобличило преступную деятельность группы, а так же 19 банковских карт, — отметили в полиции. — Шестеро подозреваемых отпущены под обязательства о явке. 29-летняя врач-терапевт, являющаяся организатором схемы, задержана в порядке статьи 91 УПК РФ».

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»). Устанавливаются все эпизоды преступной деятельности.

Видео: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

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