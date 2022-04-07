Вашингтон, , 13:34 — REGNUM Аукционный дом Julien’s Auctions продаст личные вещи, принадлежавшие покойной актрисе Бетти Уайт. Об этом 7 апреля пишет New York Post.

Бетти Уайт Скриншот видео на YouTube

В сентябре 2022 года на аукционе продадут награды, картины, сценарии, украшения и наряды актрисы. В качестве лота также будут выставлены часы из «14-каратного золота» матери Бетти Уайт.

напоминает, что Бетти Уайт скончалась в своём доме 31 декабря 2021 года. Актрисе было 99 лет — чуть менее, чем через три недели ей должно было исполниться 100 лет.

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