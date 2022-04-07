Остин, США, 7 апреля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт отдал 6 апреля распоряжение вывозить нелегальных мигрантов, проникающих в штат через границу с Мексикой, автобусами в Вашингтон, сообщает New York Post.

(сс) Daniel Arauz Беженцы из Мексики

23 мая должен прекратить свое действие закон под названием «Раздел 42», который предполагал высылку нелегальных мигрантов из-за риска распространения ими коронавирусной инфекции. На этом фоне Эббот объявил о том, что будет принят ряд мер по обеспечению безопасности штата, а также борьбы с наплывом мигрантов.

«Чтобы помочь местным властям — поскольку отдельные населенные пункты и городские районы не справляются с полчищами нелегальных иммигрантов, которых ввозит администрация Байдена, — Техас предоставляет чартерные автобусы для этих нелегальных иммигрантов, которых будут отвозить в Вашингтон, округ Колумбия», — сказал губернатор-республиканец.

«Мы отправляем их в столицу Соединенных Штатов, где администрация Байдена сможет более оперативно реагировать на потребности людей, которым они разрешают пересекать нашу границу», — добавил он.

Вскоре после этого Эббот подписал приказ, предписывающий Техасскому отделу управления чрезвычайными ситуациями возглавить операцию.

Официальные лица Техаса также заявили, что они начнут «усиленную военную активность» на южной границе и установят колючую проволоку в местах маловодья вдоль реки, чтобы не дать мигрантам перечь границу. В сопровождении техасских солдат в пограничном городе Веслако Эбботт признал, что дополнительные проверки коммерческих автомобилей возле портов въезда в США «резко замедлят» движение транспортных средств, въезжающих в штат.