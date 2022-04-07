Губернатор Техаса намерен переправлять нелегальных мигрантов в Вашингтон
Остин, США, 7 апреля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт отдал 6 апреля распоряжение вывозить нелегальных мигрантов, проникающих в штат через границу с Мексикой, автобусами в Вашингтон, сообщает New York Post.
23 мая должен прекратить свое действие закон под названием «Раздел 42», который предполагал высылку нелегальных мигрантов из-за риска распространения ими коронавирусной инфекции. На этом фоне Эббот объявил о том, что будет принят ряд мер по обеспечению безопасности штата, а также борьбы с наплывом мигрантов.
Вскоре после этого Эббот подписал приказ, предписывающий Техасскому отделу управления чрезвычайными ситуациями возглавить операцию.
Официальные лица Техаса также заявили, что они начнут «усиленную военную активность» на южной границе и установят колючую проволоку в местах маловодья вдоль реки, чтобы не дать мигрантам перечь границу. В сопровождении техасских солдат в пограничном городе Веслако Эбботт признал, что дополнительные проверки коммерческих автомобилей возле портов въезда в США «резко замедлят» движение транспортных средств, въезжающих в штат.