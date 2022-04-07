Уфа, 7 апреля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Арбитражный суд Уральского округа постановил отправить дело по иску медицинского центра лечения алкоголизма и наркомании «Здоровая жизнь» к жительнице региона и телекомпании РЕН ТВ на новое рассмотрение в арбитражный суд Башкирии. Соответствующее постановление опубликовано на сайте «Электронное правосудие».

Beseda.ru СМИ

В постановление суда указано, что руководство медцентра обратилось в арбитражный суд Башкирии с иском к жительнице региона и телекомпании РЕН ТВ, в котором попросило опровергнуть изложенные женщиной несоответствующую действительности информацию в сети интернет о том, что во время нахождения на лечении в этом центре ее избивали палкой, причиняли телесные повреждения, тем самым причинив вред здоровью, отобрали телефон, препятствовали связаться с близкими родственниками. Также истец попросил взыскать с жительницы компенсацию репутационного вреда в размере одной тысячи рублей.

В исковом заявлении истец также попросил суд обязать телекомпанию РЕН ТВ опровергнуть в эфире передачи «112 Экстренный вызов» изложенную женщиной информацию.

Сообщается, что в сентябре 2021 года арбитражный суд Башкирии отказал истцу в удовлетворении требований. В декабре 2021 года решение этого суда оставлено без изменения постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда. Не согласившись с данными судебными актами, руководство медцентра обратилось с кассационной жалобой, в которой попросило обжалуемые судебные акты отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

В судах было установлено, что с 17 мая 2020 года по 19 мая 2020 года женщина находилась на лечении в центре «Здоровая жизнь» с диагнозом алкогольного абсинетного синдрома.

27 мая 2020 на телеканале РЕН ТВ в телепередаче «112 Экстренный вызов» был выпущен репортаж о нахождении женщины на лечении в этой клинике.

«В данном репортаже женщина рассказывает о ее лечении в клинике в негативном ключе, якобы в период ее нахождения в клинике ее пытали, избивали палками сотрудники медицинского учреждения, в результате чего ей причинены физические и нравственные страдания», — говорится в постановлении арбитражного суда Уральского округа.

Заявитель указал, что данная информация порочит деловую репутацию истца в телепередаче на телевидении.

В результате суд постановил отменить решение арбитражного суда Башкирии и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда по этому делу. Дело направить на новое рассмотрение в арбитражный суд Башкирии.