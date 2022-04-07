Джакарта, 7 апреля 2022, 13:32 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии поддерживает предложенное Организацией Объединенных Наций (ООН) независимое расследование на Украине, сообщает CNN Indonesia.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»
«Индонезия решительно поддерживает усилия генерального секретаря ООН и УВКБ ООН по формированию независимой следственной группы по ситуации на Украине», — заявил официальный представитель МИД Индонезии Теуку Файзашах.
Индонезия обеспокоена событиями в восточноевропейской стране.
«Индонезия глубоко обеспокоена гуманитарной ситуацией на Украине», — отметил официальный представитель МИД Индонезии.
Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра иностранных дел Индонезиизаявил, что ситуация вокруг Украины в среднесрочной перспективе может спровоцировать деглобализацию.
Читайте ранее в этом сюжете: Ситуация вокруг Украины может спровоцировать деглобализацию — МИД Индонезии