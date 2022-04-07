Джакарта, , 13:32 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии поддерживает предложенное Организацией Объединенных Наций (ООН) независимое расследование на Украине, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Индонезия решительно поддерживает усилия генерального секретаря ООН и УВКБ ООН по формированию независимой следственной группы по ситуации на Украине», — заявил официальный представитель МИД Индонезии Теуку Файзашах.

Индонезия обеспокоена событиями в восточноевропейской стране.

«Индонезия глубоко обеспокоена гуманитарной ситуацией на Украине», — отметил официальный представитель МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра иностранных дел Индонезиизаявил, что ситуация вокруг Украины в среднесрочной перспективе может спровоцировать деглобализацию.

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