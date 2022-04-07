Чебоксары, , 13:30 — REGNUM В Ядринском районе Чувашии к оказанию плановой медицинской помощи возвращается ковид-стационар ЦРБ, который принимал пациентов с коронавирусом около двух лет. Об этом сообщает республиканское министерство здравоохранения.

Дезинфекция ковидного стационара в Ядринской центральной районной больнице Cap.ru

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Ядринская центральная районная больница, стационар которой был перепрофилирован в ковид-госпиталь в июне 2022 года, возвращается к плановой госпитализации. За это время здесь спасли почти 4 тыс. пациентов с коронавирусом из разных районов Чувашии.

Главный врач Ядринской ЦРБ Сергей Никитин отмечает, что «на днях уже запланированы операции». По его словам, в районе продолжают регистрировать случаи заражения коронавирусом, «но до госпитализации доходит теперь уже редко»:

«У нас в приёмном отделении персонал до сих пор работает в СИЗах [средствах индивидуальной защиты]. Потому что поступающие могут быть заражены [коронавирусом]. Перед госпитализацией берут экспресс-тесты, анализы. Сейчас большая нагрузка ляжет на амбулаторное поликлиническое звено».

5 апреля глава минздрава Чувашии Владимир Степанов заявлял, что в ковид-госпиталях находятся 625 человек, в том числе свыше 31% — пациенты старше 60 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с начала пандемии официально подтверждено 77 286 случаев заражения коронавирусом, в том числе 6 апреля — 69. Выздоровели 63 506 человек (82,17%), умерли 4564 пациента с коронавирусом.

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