Минск, 7 апреля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен в ближайшее время встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом белорусский лидер заявил 7 апреля в ходе заседания Совбеза Белоруссии.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

Лукашенко поинтересовался, насколько эффективно реализуются белорусско-российские договоренности о взаимной поддержке в связи с жестким давлением Запада и какие необходимы дополнительные меры.

«В ближайшее время мы встретимся с президентом России. Я хотел бы знать, какие есть проблемы, которые мы должны решать на уровне президентов», — сказал глава республики, слова которого приводит пресс-службе президента Балоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры двух государств Владимир Путин и Александр Лукашенко 1 апреля провели телефонный разговор. Беседа президентов состоялась в связи с Днём единения народов России и Белоруссии, который отмечается 2 апреля.

Путин и Лукашенко обменялись тёплыми поздравлениями, после чего обсудили ряд актуальных вопросов. Путин рассказал о ходе спецоперации и дал оценку переговорам представителей Москвы и Киева.