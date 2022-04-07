Тунис, , 13:31 — REGNUM Президент Туниса Кайс Сайед прокомментировал намерения депутатов парламента страны провести виртуальную сессию, в ходе которой планируется лишить недавние решения главы государства юридической силы. Об этом 7 апреля сообщает Babnet.

Кайс Сайед Houcemmzoughi

По данным журналистов, в ходе рабочей поездки в город Монастир Сайед заявил журналистам, что подобные встречи не могут иметь юридической силы. Кроме того, президент отметил, что решение о роспуске парламента не подлежит пересмотру и носит окончательный характер.

«От принятого нами решения о роспуске парламента у нас нет пути назад. Этот шаг направлен на поддержку единства государства, а интересы тунисского народа — это не игра, которую можно отменить задним числом. У нас нет пути назад и виртуальные встречи не имеют юридической силы», — заявил Кайс Сайед.