Мадрид, , 13:26 — REGNUM Третий вице-премьер Испании и министр по вопросам экологического перехода Испании Тереса Рибера выразила уверенность в том, что Алжир выполнит свои обязательства по поставкам газа в Испанию. Об этом она заявила в интервью агентству EFE.

Испания

«Поскольку это надежная страна, и у нас никогда не было никаких признаков того, что она не выполнит свои обязательства, мы можем быть спокойны и уверены», — сказал Рибера.

Ранее Алжир выразил протест против решения Испании признать инициативу Марокко по статусу Западной Сахары.