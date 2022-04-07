Донецк, , 13:25 — REGNUM В настоящее время подразделения Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) фактически зачистили центральную часть Мариуполя от украинских нацистов. Об этом 7 апреля заявил официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин в эфире канала «Россия 24».

Эдуард Басурин Andrew Butko

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«По поводу ситуации в Мариуполе, центральная часть города, можно сказать, основные бои закончились», — сказал он.

Также Басурин указал на то, что в данный момент боевые действия продолжаются в порту города и промышленной зоне предприятия «Азовсталь».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики выпустили четыре ракеты из «Града» по Макеевке в ДНР.