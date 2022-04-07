Красноярск, 7 апреля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о сохранении всех действующих в регионе льгот. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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«Ни у кого не должно возникать сомнений и относительно перспектив сохранения действующих в крае льгот. Как известно, у нас сложилась одна из самых эффективных в стране систем мер социальной поддержки», — заявил он в ходе выступления в Заксобрании.

По словам главы региона, льготами пользуется почти половина жителей края, а финансирование за последние три года выросло вдвое — с 30 до 60 млрд рублей. Александр Усс почеркнул, что все обязательства должны исполняться неукоснительно.

Добавим, что ранее губернатор поручил уделить особое внимание участникам спецоперации на Украине, а также их семьям и беженцам из республик Донбасса.