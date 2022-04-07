Донецк, , 13:23 — REGNUM Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин прибыл в Донецк, где провёл совещание по расследованию военных преступлений Украины. Об этом 7 апреля сообщается на сайте ведомства.

Глава СК России Александр Бастрыкин Sledcom.ru

Сообщается, что Бастрыкин в Донецке провёл выездное оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершённых представителями Вооружённых сил Украины (ВСУ) и националистических формирований против мирного населения и российских военнослужащих.

Отмечается, что Бастрыкину было доложено о первоначальных следственных действиях по уголовным делам, возбуждённым военными следственными органами.

Глава СК РФ поручил обеспечить постоянную дислокацию следователей на территории ДНР и ЛНР, чтобы незамедлительно проводить следственные действия и повысить эффективность работы по установлению лиц, причастных к военным преступлениям.

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