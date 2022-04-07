Москва, , 13:22 — REGNUM Иностранные бизнесмены, раздумывающие об уходе с российского рынка, должны помнить о социальной ответственности перед сотрудниками. Об этом 7 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на отчёте правительства РФ в Госдуме.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Россия по-прежнему открыта для конструктивного диалога. Мы уважаем ваш труд, усилия, которые вы вложили в свои проекты на территории нашей страны. Мы ценим наше сотрудничество. Но если вы всё-таки будете вынуждены уйти, предприятие должно продолжить работу. Ведь оно даёт рабочие места. Там трудятся наши граждане. И защита их интересов — наш приоритет», — заявил Мишустин.

«Уровень жизни людей не может зависеть от от причуд иностранных политиков», — указал он.