Москва, 7 апреля, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Российские власти в условиях жесточайших антироссийских санкций намерены и дальше активно поддерживать туриндустрию. Этому призван содействовать нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». Правительство РФ уже приняло более 200 различных мер стабилизации и поддержки нашей экономики, в том числе туристической отрасли. Подробности со встречи заместителя председателя российского правительства Дмитрия Чернышенко с представителями туристической отрасли, где обсудили меры поддержки индустрии в условиях внешнего давления, ускоренное создание туристической инфраструктуры и подготовку к летнему сезону, сообщает пресс-служба корпорации «Туризм.РФ».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Отель

По оценке Дмитрия Чернышенко, «за последний год в России мы видим взрывной рост туристической инфраструктуры». Он считает, что в текущей ситуации важно не потерять этот темп, который был задан вначале.

«Мы должны не только сохранить стартовавшие проекты, но и запустить много новых», — подчеркнул он.

В список первоочередных мер поддержки туротрасли, утверждённый председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, вошли: введение на пять лет нулевой ставки НДС в отношении услуг гостиниц, программа детского кешбэка (на её реализацию из бюджета выделено 7,5 млрд рублей) и средства на возврат российских туристов из-за рубежа.

«Ещё одна новая мера — это строительство отелей, кемпингов, автокемпингов. Правительством также предусмотрена поддержка компаний и в том числе туроператоров, которые вывозят наших граждан из-за рубежа. На эти цели выделено более 10 млрд рублей.

На сегодняшний день вывезено порядка 117 тысяч наших соотечественников, которые испытывали трудности с возвращением домой. Всего дополнительно к тем средствам, которые уже были предусмотрены нацпроектом, из федерального бюджета на первоочередную поддержку туротрасли и граждан выделена уже почти половина бюджета всего национального проекта — более 20 млрд рублей», — сообщил Дмитрий Чернышенко.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова отметила, что, по прогнозам Ростуризма, в предстоящем летнем туристическом сезоне внутренний туристический поток в зависимости от региона вырастет по сравнению с прошлым годом от 4 до 30% и суммарно превысит 31 миллион человек.

«Самый большой рост будет на юге России — он составит порядка 30% к уровню прошлого года, а суммарно, по нашим прогнозам, может достигнуть 8 миллионов человек в пятимесячный сезон. Всё это, безусловно, напрямую влияет на занятость в отрасли. Так, в текущем году мы удержим и даже увеличим занятость в туризме. Рассчитываем, что число работающих в отрасли составит 2,7 миллиона человек, то есть выше даже доковидного показателя», — рассказала руководитель Ростуризма.

Генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов заверил, что корпорация «Туризм.РФ» выполнит все взятые на себя обязательства по портфелю проектов 2021—2022 годов — как в части внесения средств в уставный капитал, так и в части строительства обеспечивающей инфраструктуры.

«Страхи, неуверенность в завтрашнем дне, растерянность — знакомые чувства для каждого сейчас. Но я уверена в правдивости выражения «Тяжелые времена создают сильных людей, а сильные люди создают хорошие времена». Рестораторы — это всегда сильные люди, всегда энтузиасты, готовые бороться за свое дело, и нынешняя ситуация не исключение. Я верю, что их сила сейчас — в объединении, которое поможет пережить тяжелые времена как заведениям по отдельности, так и ресторанной сфере в целом», — отметила студентка РАНХиГС и автор проекта, которой призван помочь рестораторам преодолевать поступающие трудности Ирина Болдышева.

Например, в инструкции уже есть информация о том, как закупать новое оборудование в период нестабильности. Основатель проектно-технологической лаборатории «Совершенная Кухня» Юлия Губарева составила список из семи актуальных действий в нынешних условиях, вот несколько из них: техническое обслуживание инженерных систем; инвентаризация имеющегося оборудования; закупка у отечественного производителя: на что обращать внимание?

Как сообщало ИА REGNUM: в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», России развиваются туристические макротерритории. Государственно-частные инвестиционные проекты получат поддержку, регионы разработают собственные туристические концепции.

К 2030 году в туристической отрасли России будут созданы 4,7 млн рабочих мест. Для создания комфортной и современной инфраструктуры для туризма и отдыха, а также раскрытия всего потенциала природного, культурного и исторического достояния страны была создана Корпорация Туризм.рф. Она стала «единым окном» для инвесторов и намерена даже в кризис поддерживать партнеров на каждом этапе реализации проекта — от разработки мастер-плана до сдачи объекта в эксплуатацию. В общей сложности корпорация поможет построить до 600 новых туристических объектов.