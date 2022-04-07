Саратов, 7 апреля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В Саратове организована проверка после обращения за медицинской помощью подростка. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.

Лекарства

По предварительным данным, 13-летний ребенок 6 апреля после ссоры с матерью выпил таблетки лекарственного препарата.

Здоровью пострадавшего в настоящее время ничего не угрожает. Прокуратура проверит условия жизни и воспитания ребенка в семье.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Тарском районе Омской области ребенок случайно проглотил несколько таблеток лекарственного средства, лежавшего на тумбочке в спальне.

Читайте также: Четырёхлетний ребёнок отравился лекарствами в Омской области