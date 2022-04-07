Минск, , 13:47 — REGNUM Олигархи из США и ЕС завладеют украинскими предприятиями, если будут участвовать в восстановлении этой страны. Киеву не стоит рассчитывать на бескорыстие Запада, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 7 апреля на заседании совбеза.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, если у руководства Украины осталось «хоть немного разума», они поймут, что после российской спецоперации последует период восстановления. Однако не стоит думать, что просто так, бескорыстно, придут западные государства и помогут Украине.

«Они если и будут строить и восстанавливать какой-то завод на Украине, это будет не украинского народа завод. Это будет завод той страны, которая будет восстанавливать», — приводит слова Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

Жесточайшая опасность в том, что даже у украинских олигархов ничего не останется, всё будет подмято олигархами США и крупных стран Европейского союза, предупредил белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко заявил, что на фоне западных санкций у России и Белоруссии появляются новые возможности.

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