Оренбург, , 13:18 — REGNUM В Оренбургской области за прошлые сутки, 6 апреля, госпитализировали 37 пациентов с коронавирусной инфекцией. Показатель остаётся практически на одном уровне два дня подряд. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

В стационарах региона находятся 284 пациента с коронавирусной инфекцией. Из них 87 – в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 13 оренбуржцев, еще 189 – получают кислородную поддержку.

За сутки зафиксировано четыре смерти от коронавирусной инфекции. Из больниц выписаны 542 выздоровевших пациента.

С начала пандемии в регионе выявлено 212 306 заражений коронавирусом. На 6 апреля приходится 198 случаев.