Кострома, 7 апреля, 2022, 13:41 — ИА Регнум. На восстановление памятников архитектуры Костромской области, находящихся в неудовлетворительном состоянии, требуется более 3 млрд рублей. Об этом сообщили в инспекции по охране объектов культурного наследия региона.

Наталья Диева ИА REGNUM Законсервированный дом Виноградова в Костроме, имеющий статус ОКН регионального значения

Всего на территории региона расположено 3934 объектов культурного наследия, больше всего — 1014 памятников имеется в Костроме. Второе место по концентрации ОКН занимает Макарьевский район (288 единиц), третье — Нерехта и Нерехтский район.

Треть от всех ОКН — 1101 памятник находится в неудовлетворительном состоянии. В качестве примера в инспекции приводят экспонаты музея-заповедника «Костромская слобода», находящегося рядом с Ипатьевским монастырём. Самый известны памятник слободы — деревянная Церковь Всемилостивого Спаса из села Фоминского Костромского района, построенная в 1712 году.

«18 объектов деревянного зодчества, перевезенные из разных районов Костромской области на территорию музея-заповедника, требуют проведения противоаварийных, консервационных и реставрационных работ на сумму более пятисот миллионов рублей», — пояснили в инспекции.

В настоящее время реставрация проводится на 19 объектах культурного наследия, в том числе 6 церквях. Их восстановление финансирует федеральный и региональный бюджеты, частные лица.