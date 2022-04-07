На восстановление костромских памятников архитектуры требуются миллиарды
Кострома, 7 апреля, 2022, 13:41 — ИА Регнум. На восстановление памятников архитектуры Костромской области, находящихся в неудовлетворительном состоянии, требуется более 3 млрд рублей. Об этом сообщили в инспекции по охране объектов культурного наследия региона.
Всего на территории региона расположено 3934 объектов культурного наследия, больше всего — 1014 памятников имеется в Костроме. Второе место по концентрации ОКН занимает Макарьевский район (288 единиц), третье — Нерехта и Нерехтский район.
Треть от всех ОКН — 1101 памятник находится в неудовлетворительном состоянии. В качестве примера в инспекции приводят экспонаты музея-заповедника «Костромская слобода», находящегося рядом с Ипатьевским монастырём. Самый известны памятник слободы — деревянная Церковь Всемилостивого Спаса из села Фоминского Костромского района, построенная в 1712 году.
В настоящее время реставрация проводится на 19 объектах культурного наследия, в том числе 6 церквях. Их восстановление финансирует федеральный и региональный бюджеты, частные лица.