Донецк, , 13:17 — REGNUM За последние сутки ещё более 20 населённых пунктов в Донецкой Народной Республике освобождены от украинских националистов. Об этом 7 апреля заявили в штабе территориальной обороны ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«По состоянию на 7 апреля 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 160 населенными пунктами», — говорится в сообщении штаба.

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Днём ранее количество освобождённых населённых пунктов в ДНР составляло 139.

Так, освобождены Новогригоровка (Володарский район), Панновка, Суженка, Луговое, Садовое, Федоровка, Кальчиновка, Назаровка, Украинка, Республика, Ксеновка, Новоромановка, Сергеевка, Старченково, Перемога, Приазовское, Шевченко (Першотравневый район), Ильичовское, Рыбацкое, Червоное и Широкая Балка.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки 6 апреля силами Донецкой Народной Республики были уничтожены 83 украинских националиста, а также девять огневых точек.

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