Челябинск, 7 апреля, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Челябинской области директор одного предприятия стал фигурантом уголовного дела о невыплате зарплаты. Об этом сообщает областное управление СКР.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

По версии следствия, он задержал зарплату 29 сотрудникам. Размер задолженности превысил 1,2 млн рублей.

Оперативное сопровождение данного уголовного дела ведут полицейские. Как сообщало ИА REGNUM, руководители фирм Южного Урала периодически попадаются на невыплате зарплат.