Индио, США, , 13:16 — REGNUM Канадский исполнитель The Weeknd требует от организаторов фестиваля Coachella заплатить ему ту же сумму, что должен был заработать рэпер Канье Уэст (Йе). Об этом 7 апреля пишет Page Six.

The Weeknd в клипе на песню Sacrifice Официальный YouTube-канал The Weeknd

Певец хочет, чтобы фестиваль выплатил ему гонорар в размере $8 млн, иначе он откажется от выступления. «Филипп Аншутц (владелец Coachella — ИА REGNUM) хотел сохранить деньги Канье и заплатить The Weeknd гораздо меньше — всего несколько миллионов. Фестиваль должен был присвоить остальное», — рассказал источник издания. Инсайдер также добавил, что после угрозы The Weeknd уйти, организаторы уступили певцу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Канье Уэст отказался от выступления на Coachella. Его место хедлайнера занял артист The Weeknd.

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