Ярославль, 7 апреля 2022, 13:36 — REGNUM В Ярославской области власти приобретут около 50 квартир для врачей, поехавших работать на село. Об этом сообщает правительство Ярославской области.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на эти цели глава региона Михаил Евраев пообещал выделить 100 миллионов рублей.
Сейчас в ярославский депздрав уже поступило 43 заявки от специалистов на работу в Даниловском, Любимском, Первомайском и других районах области. Помимо этого ведётся работа и со студентами. 26 человек согласились переехать на село и работать там.
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