Ярославль, , 13:36 — REGNUM В Ярославской области власти приобретут около 50 квартир для врачей, поехавших работать на село. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Доктор Health.usnews.com

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на эти цели глава региона Михаил Евраев пообещал выделить 100 миллионов рублей.

«Более 40% от общего дефицита медперсонала в регионе — именно в сельской местности. В этом году за счет бюджетных средств будет приобретено порядка 50 квартир и домов. Это поможет молодым специалистам решиться приехать работать в село, так как им сразу же будет где жить. После пяти лет работы выделенные государством квартира или дом могут стать собственностью медика», — рассказал директор областного департамента здравоохранения и фармации Сергей Луганский.

Сейчас в ярославский депздрав уже поступило 43 заявки от специалистов на работу в Даниловском, Любимском, Первомайском и других районах области. Помимо этого ведётся работа и со студентами. 26 человек согласились переехать на село и работать там.

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