Тюмень, , 13:10 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 430 вылеченных ковидных пациентов, 47 госпитализировано с COVID-19. Об этом 7 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки на 7 апреля коронавирус выявили у 183 тюменца. Это на 44 человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 7 апреля коронавирус выявили у 187 522 человек, выздоровели 178 417 пациентов, скончались 4255 (на пять человек больше, чем днём ранее).

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