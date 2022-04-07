Тюмень, 7 апреля, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировано 430 вылеченных ковидных пациентов, 47 госпитализировано с COVID-19. Об этом 7 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на 7 апреля коронавирус выявили у 183 тюменцев. Это на 44 человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 7 апреля коронавирус выявили у 187 522 человек, выздоровели 178 417 пациентов, скончались 4255 (на пять человек больше, чем днём ранее).