Саратов, 7 апреля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. В Саратове днем 7 апреля маленький ребенок катался на паровозике и попал под колеса. Об этом сообщил глава городской администрации Михаил Исаев.

Saratov.sledcom.ru В Саратове во время езды на детском паровозике пострадал 2-летний ребенок

Установлено. что инцидент произошел на площади Кирова, где незаконно функционировал данный аттракцион.

«Ранее мэрией предъявлялись иски о запрете работы аттракционов в скверах и парках города. В настоящее время в Арбитражном суде находится аналогичный иск администрации к индивидуальному предпринимателю с требованием освободить земельный участок на площади Кирова от аттракциона», — заявил Исаев.

По мнению главы города, в настоящее момент на много важнее оказать необходимую помощь малышу. Исаев потребовал от правоохранительных органов наказать виновных по всей строгости.

По информации регионального следственного управления СКР, несчастный случай с двухлетним ребенком произошел на детском развлекательном аттракционе «Паровозик». Ребенка госпитализировали в медучреждение с диагнозом «тупая травма живота». Организована доследственная проверка.

ИА REGNUM напоминает, летом 2021 года в Саратове выявили нарушения при оказании развлекательных услуг детям.

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