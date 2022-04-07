Москва, , 13:07 — REGNUM Первой на себя приняла удар западных санкций финансовая система России. Об этом 7 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на отчёте правительства РФ в Госдуме.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Первой приняла удар на себя финансовая система страны. Недружественные страны не придумали ничего лучшего, как вернуться к пиратской практике, если называть вещи своими именами. Замораживая активы, они фактически грабили нашу страну», — заявил Мишустин.

«Политическое давление оказывается на глобальные компании, вложившие в российские проекты миллиарды долларов, а также время и силы», — указал он.