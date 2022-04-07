Алушта, Крым, , 13:07 — REGNUM В Крыму перед судом предстанет бизнесмен из Алушты, который обвиняется в хищении мошенническим путём из бюджета более 14,5 млн рублей. Об этом сообщили 7 апреля в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Республике Крым и городу Севастополю. Преступления были выявлены в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками УЭБиПК МВД России по Республике Крым, УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и ВОГ МВД России.

Следственный комитет России Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, учредитель — финансовый директор ООО убедил представителей администрации Алушты, что имеет опыт и возможности провести благоустройство придомовых территорий. При этом фактически в штате ООО отсутствовал необходимыйперсонал и спецтехника, а для выполнения контракта директор намеревался привлечь сторонние организации.

В октябре 2020 года фирма подписала с администрацией Алушты муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству придомовых территорий по нескольким адресам. Позже компания предоставила в администрацию ложные данные об объеме выполненных работ, однако оплата за них была произведена в полном объеме. В результате из бюджета были похищены более 14,5 млн рублей.

ГСУ СКР сообщил о завершении расследования уголовного дела, материалы переданы в прокуратуру для подписания обвинительного заключения, после чего дело будет направлено в суд.