Москва, , 13:05 — REGNUM Москва положительно оценивает и приветствует подготовку к мирным переговорам Баку и Еревана. Об этом 7 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

«Понятно, что процесс весьма и весьма продолжительный, но продвижение к заключению такого документа является весьма позитивным фактом и приветствуется», — сказал Песков.

Как ранее сообщало, по итогам трёхсторонних переговоров в Брюсселе премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев поручили главам МИД начать подготовку к мирным переговорам.

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