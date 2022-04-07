Москва, 7 апреля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Москва положительно оценивает и приветствует подготовку к мирным переговорам Баку и Еревана. Об этом 7 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

«Понятно, что процесс весьма и весьма продолжительный, но продвижение к заключению такого документа является весьма позитивным фактом и приветствуется», — сказал Песков.

Как ранее сообщало, по итогам трёхсторонних переговоров в Брюсселе премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев поручили главам МИД начать подготовку к мирным переговорам.