Москва, 7 апреля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В ходе торгов 6 апреля рубль совершил прорыв консолидационного диапазона, но не вниз, а вверх, что на первый взгляд никак не вяжется с происходящим на рынках, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Пара доллар/рубль пробила ключевую поддержку 80 руб., а сегодня, 7 апреля, уже успела передвинуть минимумы до уровней середины февраля под уровнем 75 руб., после чего частично сократила потери в ходе недавних торгов.

Российская валюта не только воздержалась от падения, но и выросла после оглашения новых санкций Запада.

Причина такой реакции во многом таится в том, что, во-первых, игроки уже были готовы к дополнительным рестрикциям, которые были анонсированы ранее.

Во-вторых, сам факт введения новых санкций дает отсрочку послаблениям валютного регулирования Центробанком, которое сейчас дает основную поддержку «россиянину».

В-третьих, на полный отказ от российских энергоносителей, несмотря на давление Вашингтона, ЕС пока не решается.

На этом фоне рубль проигнорировал даже ралли доллара на международной арене. Индекс доллара еще ближе подобрался к заветному уровню 100.

Это произошло в рамках реакции на откровенно ястребиный протокол заседания ФРС, который отразил намерение банка совместить агрессивное повышение ставок с оперативным сокращением баланса.

При этом важно помнить, что фундаментальные реалии не оправдывают столь крепкие позиции рубля, у которого нет предпосылок для стабилизации на текущих или более высоких уровнях.

Иными словами, доллар вряд ли надолго задержится под отметкой 80 руб. даже если в ближайшее время котировки покажут стремление к уровню 70 рублей», — считает эксперт.

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