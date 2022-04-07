Оренбург, , 13:04 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, 6 апреля, в ковидные госпитали поступили 32 человека. Днем ранее зафиксировано 96 госпитализаций. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В стационарах региона находятся 284 пациента с коронавирусной инфекцией. Из них 87 – в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 13 оренбуржцев, еще 189 – получают кислородную поддержку.

За последние сутки из клиник выписали 209 выздоровевших пациентов. Зарегистрировано семь летальных исходов по причине COVID-19.

Суточный показатель выявленных случаев заражения кронавирусом сократился до 240.