Пермь, 7 апреля, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, 6 апреля, в ковидные госпитали поступили 32 человека. Днем ранее зафиксировано 96 госпитализаций. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 54 пациента. Из них 15 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 685 человек.

За сутки из клиник выписали 209 выздоровевших пациентов. Зарегистрировано семь летальных исходов по причине COVID-19.

Суточный показатель выявленных случаев заражения кронавирусом сократился до 240.