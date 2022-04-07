Ростов-на-Дону, , 13:04 — REGNUM Ростовский штаб #МыВместе доставил в Луганскую и Донецкую Народные Республики более 150 тонн гуманитарного груза. Помощь в Донбасс отправлена при поддержке Народного фронта и добровольцев ВСКС, передаёт ИА REGNUM.

Гуманитарная помощь Nv86.ru

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В состав гуманитарного груза вошли продукты питания, предметы первой необходимости и пленка для восстановления теплового контура в пострадавших домах и соцаильных объектах.

«Мы доставили 100 тыс. кв. метров пленки для восстановления теплового контура на освобожденных территориях — там, где были разбиты окна. На территориях люди нуждаются и в продуктах питания, и в средствах личной гигиены, и в строительных материалах. Все это мы начали привозить, этот конвой уже третий. Не забываем мы и о братьях наших меньших — регулярно привозим корм для приютов и питомников», — отметил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Ростовской области Алексей Варяница.

Партия гуманитарной помощи передана и людям с ограниченными возможностями здоровья, проживающим в Луганске.