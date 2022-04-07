Архангельск, , 13:04 — REGNUM Экономика Архангельская область имеет несколько перспективных направлений для развития. Среди них сельское хозяйство, производство стройматериалов и текстильная промышленность, заявил гендиректор Союза промышленников и предпринимателей региона Александр Шонин.

На молочной ферме Фото министерства сельского хозяйства Калужской области

«В Архангельской области мы видим очень серьезный потенциал для развития сельского хозяйства. Прежде всего — в плане молочного животноводства, выращивания корнеплодов и кормовых культур. Развивая эту отрасль, можно создать базу для развития перерабатывающих производств в Поморье, а значит, и новые рабочие места», — заявил Шонин.

По его словам, это касается также пищевой и текстильной промышленности, производства строительных материалов и мебели. Комплексное развитие указанных направлений при поддержке со стороны региональных властей позволит создать более 20 тысяч рабочих мест, обновить инфраструктуру сельских территорий, укрепить налоговую базу региона.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельские власти намерены значительно увеличить производство ягод и картофеля.