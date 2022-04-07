Джакарта, , 13:03 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Индонезии Махендра Сирегар заявил, что ситуация вокруг Украины в среднесрочной перспективе может спровоцировать деглобализацию, сообщает Antara.

Флаг Индонезии (сс) A-C-K

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По его словам, санкции, введенные против России, заставляют страны мира задуматься о том, что в будущем они могут подвергнуться аналогичным мерам, что повлияет на доступность продовольствия и энергии.

«В этом контексте, конечно, каждая страна будет рассматривать способность самостоятельно осуществлять процесс производства продуктов питания, как внутри страны, так и в регионе», — заявил Махендра Сирегар.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии заявила, что из 165 индонезийских граждан, проживающих на Украине, 133 человека вернулись домой.

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