Москва, , 13:02 — REGNUM Россия столкнулась с беспрецедентным давлением на свою экономику. Об этом 7 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на отчёте правительства РФ в Госдуме.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мне многое хотелось бы рассказать об итогах прошлого года, но перейду к решениям и мерам сегодняшнего дня, знаю, что многие хотят это услышать в первую очередь. Даже в период пандемии внешнее давление на нашу страну не ослабевало ни на один день. Однако новые санкции и новая реальность, которые последовали уже в этом году, носят беспрецедентный масштаб», — заявил Мишустин.

Количество ограничений превосходит когда-либо вводимые в отношении любой другой страны, подчеркнул премьер-министр.

«Всего их уже свыше 6 тыс. — это индивидуальные, секторальные санкции, санкции против страны. Но главное, что они направлены против всех наших граждан. Наши бывшие партнеры прямо соревновались, кто быстрее примет ограничительные меры, выпускали их практически ежедневно. Целью было создание паники и нанесение удара по каждому человеку», — указал он.