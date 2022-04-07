Воронеж, 7 апреля, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Компания «ABC Farben» из Воронежской области, производящая лаки и краски, увеличила выпуск своей продукции. Об этом 7 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Joyful spherical creature Краски

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Также на заводе компании в Ольховатском районе открыли цех индустриальных антикоррозионных покрытий, на котором планируется производить их до 15 тысяч тонн в год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на ферме в Кочубеевском округе Ставропольского края смогли достигнуть рекордных надоев молока.