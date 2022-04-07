Ижевск, 7 апреля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В Удмуртии возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, после падения льда с крыши торгового центра на женщину. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Андрей Репин Сосульки

Ранее надзорным ведомством была проведена проверка исполнения требований правил благоустройства Ижевска при очистке кровель, прилегающих территорий торговых центров. Материалы проверки были направлены в следственный отдел по Индустриальному району города для решения вопроса об уголовном преследовании, после чего и было возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля 24-летняя жительница Ижевска получила множественные травмы в результате падения на нее с крыши торгового центра «Аврора-парк» на улице Удмуртской глыбы льда. Женщина получила тяжелую травму грудной клетки, опорно-двигательного аппарата и правого легкого. Сейчас она находится в сознании, получает всю необходимую медицинскую помощь. В стационаре пострадавшая проведет около 2-3 недель, после чего женщина будет проходить реабилитацию.

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