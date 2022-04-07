Саудовская Аравия выделит финансовые средства для поддержки Йемена
Эр-Рияд, 7 апреля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Правительство Саудовской Аравии поддержало решение президента Йемена Абд-Раббу Мансура Хади об отставке и передаче власти президентскому совету. Об этом 7 апреля сообщает официальное информационное агентство WAS.
Иван Шилов ИА REGNUM
Саудовская Аравия
По данным журналистов, саудовские власти приветствовали этот шаг, как способствующий скорейшему установлению мира в Йемене. Кроме того, в Эр-Рияде заявили о выделении дополнительной суммы для поддержки населения соседней страны.
«Саудовская Аравия предоставит $1 млрд, в том числе 600 миллионов будут переданы в фонд поддержки для закупки нефтепродуктов и 400 миллионов будут переданы на поддержку проектов и инициатив в области развития Йемена», — цитирует WAS заявление саудовских властей.