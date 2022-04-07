* запрещённая в России организация

Кабул, 7 апреля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осудило нанесение ранений трём священнослужителям в Мешхеде, Иран. По информации агентства «Шафакна», пресс-секретарь правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид написал в «Твиттере», что нападение не имеет ничего общего с «афганцами и Афганистаном».

Ana.press Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Нападение произошло 5 апреля во дворе усыпальницы Имама Резы в Мешхеде. Нападавший, вооружённый холодным оружием, убил священнослужителя и ранил ещё двоих.

По сообщениям иранских СМИ, нападавший был иностранцем, но эти СМИ отказались раскрыть его гражданство.

Государственное информационное агентство Ирана IRNA назвало этого человека Абдул Латифом Моради и сообщило, что он имеет такфиристскую точку зрения и проник в страну нелегально через восточную границу Ирана. Некоторые иранские источники объявили нападавшего этническим узбеком.