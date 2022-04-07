Брянская область, 7 апреля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Незаконную вырубку зеленых насаждений выявили полицейские в Комаричском районе Брянской области. Местный житель уничтожил 98 деревьев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля в пресс-службе регионального УМВД.

Https://32.мвд. рф/ Незаконная вырубка деревье

Нелегальную делянку обнаружили в лесу у села Усожа. Установлено, что 98 деревьев срубил и вывез на грузовом автомобиле ранее не имевший проблем с законом 31-летний мужчина. Он пояснил, что планировал использовать брёвна для строительства ограждения на ферме, принадлежащей его знакомому.

Причинённый ущерб превысил миллион рублей. Возбуждено уголовное дело, мужчина может лишится свободы на срок до семи лет с крупным штрафом.