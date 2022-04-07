Ставрополь, , 12:57 — REGNUM На ферме в Кочубеевском округе Ставропольского края смогли достигнуть рекордных надоев молока. Об этом 7 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Коровы

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Ферма способна работать в автономном режиме в условиях санкционных ограничений и каждый день поставляет на производство до 15 тонн молока.

В хозяйстве содержится больше тысячи коров голштинской молочной породы, дающих по 30 литров молока ежесуточно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что отечественную систему интеллектуального управления молочным стадом внедряют в деревне Богимово Ферзиковского района Калужской области.