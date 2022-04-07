Уфа, , 12:57 — REGNUM Лук репчатый больше всего подорожал за неделю в Башкирии. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба Башстата.

Лук © ИА REGNUM

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Данные мониторинга приводятся на 1 апреля 2022 года. Так, за неделю в Башкирии на 20,8% поднялась цена на лук репчатый (45,62 рублей за один кг). Капуста белокочанная подорожала на 14,5%. Ее цена составила 95,2 рублей за1 кг. Морковь поднялась в цене на 13,6% (61,47 рублей), также на 10,4% подорожала свекла (54,58 рублей за 1 кг).

Отмечается, что в регионе зафиксировали снижение цены на помидоры свежие (-6,8%). Их цена составила 215,53 рублей за килограмм. Также немного упали в цене огурцы свежие — 135,81 рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии торговые сети исполнили предупреждения антимонопольной службы.

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