Индио, США, , 12:54 — REGNUM Американский рэпер Канье Уэст (Йе) должен был получить $8млн за выступление на фестивале Coachella. Об этом 7 апреля пишет TMZ, ссылаясь на свои источники.

Канье Уэст Pieter-Jannick Dijkstra

По словам инсайдера, рэпер с самого начала не репетировал своё выступление. Его представители сообщили об отказе Уэста «в самый последний момент» — организаторы Coachella уже потратили $500 тыс. на производственные затраты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вместо Уэста на Coachella выступит певец The Weeknd (Эйбел Тесфайе). В фестивале также примут участие Билли Айлиш, Гарри Стайлс и Swedish House Mafia.

Читайте ранее в этом сюжете: Ким Кардашьян извинилась за свой совет «деловым женщинам»