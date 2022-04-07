Индио, США, 7 апреля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст (Йе) должен был получить $8 млн за выступление на фестивале Coachella. Об этом 7 апреля пишет TMZ, ссылаясь на свои источники.

Pieter-Jannick Dijkstra Канье Уэст

По словам инсайдера, рэпер с самого начала не репетировал своё выступление. Его представители сообщили об отказе Уэста «в самый последний момент» — организаторы Coachella уже потратили $500 тыс. на производственные нужды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вместо Уэста на Coachella выступит певец The Weeknd (Эйбел Тесфайе). В фестивале также примут участие Билли Айлиш, Гарри Стайлс и Swedish House Mafia.