Москва, 7 апреля 2022, 12:56 — REGNUM Россия в свете позиции западных стран о неучастии президента РФ Владимира Путина в саммите G20 будет ориентироваться на Индонезию как организатора, заявил 7 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он добавил, что Россия продолжает работу, это очень важный участок работы, в рамках «двадцатки».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США отказались участвовать в серии встреч G20, если приедут представители России. Тем временем Индонезия заявила, что пригласит на встречу всех членов G20, включая Россию.
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