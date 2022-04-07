Москва, 7 апреля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ проведёт президент России Владимир Путин. Об этом 7 апреля заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Президент планирует во второй половине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал Песков.

Он добавил, что совещание пройдёт после завершения отчета правительства РФ в Госдуме.

Напомним, 7 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин представляет в Госдуме ежегодный отчет правительства.

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